Le ministre Trân Tuân Anh et l’ambassadrice de Cuba au Vietnam, Lianys Torres Rivera. Photo: baocongthuong.com.vn

Hanoi (VNA) - Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh a reçu, le 22 février, à Hanoi, l’ambassadrice de Cuba au Vietnam, Lianys Torres Rivera.

Félicitant la nouvelle ambassadrice cubaine pour sa nomination, le ministre Trân Tuân Anh a souligné les relations spéciales entre les deux pays et a hautement apprécié les efforts des deux parties dans l’accélération de la coopération dans l’économie et le commerce.

Selon le responsable vietnamien, les deux pays disposent encore d'un grand potentiel de coopération. L’achèvement des négociations et la signature de l'Accord de commerce Vietnam - Cuba contribueront à porter la coopération commerciale à une nouvelle hauteur, pour les intérêts des deux peuples.

Il a souhaité que Cuba continue ​de créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes, ​de renforcer les échanges des délégations, et d'organiser des programmes de promotion commerciale pour mieux connecter les entreprises et pour présenter des produits aux consommateurs des deux pays.

De son côté, l’ambassadrice cubaine a pris en haute estime le soutien et la coopération du ​ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce ces derniers temps pour promouvoir les relations bilatérales notamment dans l’économie et le commerce.

Elle s’est engagée à faire tout son possible pour connecter les entreprises des deux pays, contribuant à développer de manière plus efficace et pragmatique les relations qui unissent Cuba et le Vietnam.

En 2017, les échanges commerciaux entre le Vietnam et Cuba ont atteint 224,3 millions de dollars, dont 217 millions de dollars d'exportations vietnamiennes. Les deux pays sont convenus de porter ces chiffres à 500 millions de dollars en 2022.

Le Vietnam exporte à Cuba, pour l'essentiel, des vivres et des céréales, des confiseries, des sandales et chaussures, des céramiques, des matériaux de construction, du charbon, du textile-habillement, et des produits chimiques; et importe de ce pays des produits pharmaceutiques et des vaccins. - NDEL/VNA