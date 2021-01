Hanoi (VNA) - Le Parti et l’Etat s’intéressent à l’agriculture, à la campagne et aux paysans durant le processus d’édification et de développement du pays, a déclaré Thao Xuân Sung, membre du CC du PCV, secrétaire de l’organisation du Parti au sein de l'Association des agriculteurs du Vietnam (AAV) et président du Comité central de l’AAV.

Photo: VNA



Grâce à quoi, après 35 ans de Renouveau, l'agriculture a fait de grandes réalisations en termes de productivité, de qualité et de valeur, permettant ce secteur du pays d’afficher des exportations excédentaires, a-t-il souligné.

En 2020, le pays a atteint le double objectif de contrôler essentiellement l’épidémie de COVID-19, et de développer son économie, a-t-il indiqué, ajoutant la parole du secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, qui a dit : « Notre pays n'a jamais eu la structure, le potentiel, la position et la réputation internationale qu'il a aujourd'hui ».

Le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam en 2020 a augmenté de 2,91% par rapport à l'année précédente et le secteur agricole représentant un taux important, a-t-il précisé.

Sous la direction du Parti, et à travers le programme cible national sur la réduction durable de la pauvreté, les paysans sont fiers de jouer leur rôle actif, a-t-il insisté.

L'AAV est une organisation chargée par le Parti de rassembler et de mobiliser la classe paysanne dans le développement agricole et la construction de l'économie rurale; des zones rurales stables et riches d’identité nationale.

Au cours de cette dernière période, une réalisation exceptionnelle a concerné la formation d'une nouvelle génération de paysans patriotes, unis et capables de maintenir les bonnes valeurs culturelles nationales, de relier la production à la consommation, a-t-il déclaré.

Les options du Parti et les politiques de l'État ont contribué au développement de l'agriculture et des services, conduisant aux réalisations d'aujourd'hui, a-t-il affirmé.

Le Vietnam a signé de nombreux accords commerciaux de nouvelle génération, créant des opportunités pour les agriculteurs d'élargir leurs marchés, d'améliorer leur compétitivité, de profiter des opportunités et de surmonter les défis.

Par conséquent, à travers ce 13e Congrès, les membres de l’AAV souhaitent voir de nombreux mécanismes et politiques être modifiés, permettant aux agriculteurs de pouvoir mobiliser des ressources pour développer leurs activités. -VNA