L'archipel de Cat Ba comprend 367 grandes et petites îles, dont l'île de Cat Ba a la plus grande superficie (environ 100 km2) et est une ville du district de Cat Hai. Photo VNA

Hai Phong (VNA) - La garantie de l'harmonie entre les bénéfices économiques et la préservation et la promotion de la valeur du patrimoine naturel mondial de la baie d'Ha Long - archipel de Cat Ba est la tâche des experts, gestionnaires et habitants de Hai Phong, de ceux de Cat Hai (unité gestionnaire administrative de l'archipel de Cat Ba) en particulier.



Lors d’une rencontre début décembre 2023 entre des électeurs du district de Cat Hai et une délégation de députés de la ville de Hai Phong, Pham Tri Tuyen, chef de la section de la culture, de l'information, des sports et du tourisme du district, a rappelé que le 16 janvier 2023, la baie d'Ha Long - archipel de Cat Ba avait été officiellement reconnu par l'UNESCO comme patrimoine naturel mondial. Les électeurs de Hai Phong ont proposé que le gouvernement et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme prêtent attention à l'élaboration et à la promulgation de politiques et de réglementations pour protéger et gérer ce patrimoine naturel mondial interprovincial.

Selon M. Tuyen, le processus de mise en œuvre des projets de développement socio-économique dans la localité se heurte encore à des difficultés et des obstacles car les projets sont tous situés dans des zones protégées. Alors, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme doit promulguer des réglementations visant à protéger les monuments et les patrimoines à l'échelle nationale.



Renforcement de la coordination et du respect des réglementations internationales

La baie de Lan Ha. Photo : VNA



Concernant les orientations de développement et de conservation de la zone touristique de Cat Ba, le professeur agrégé, Dr Dan Duc Hiep, ancien vice-président du Comité populaire de la ville de Hai Phong, a déclaré que la ville devrait mettre en œuvre de toute urgence un plan d'action après la reconnaissance de la baie d'Ha Long - l'archipel de Cat Ba par l’UNESCO comme patrimoine naturel mondial et convenir rapidement avec la province de Quang Ninh de l'investissement, de la gestion, de l'exploitation et de l'utilisation des quais et des zones de mouillage dans la baie de Lan Ha, située dans l'archipel de Cat Ba.



Partageant les orientations de la ville de Hai Phong en termes de préservation et de promotion des valeurs patrimoniales reconnues par l'UNESCO, Nguyen Cao Tan, directeur adjoint du Département provincial du tourisme de Ninh Binh, a estimé que la localité était toujours un point lumineux sur la carte du tourisme national et de nombreux sites de voyage l'ont bien noté. Pour parvenir à ce résultat, la province s'appuie sur trois piliers : gestion de l'Etat – entreprises – populations. - VNA