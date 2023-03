Les contributions directes et indirectes de l’industrie immobilière par le biais d’autres secteurs représentent environ 4,5% du PIB. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le développement sûr et sain du marché immobilier joue un rôle important dans le processus de reprise socio-économique post-COVID-19. Ces derniers temps, son affaiblissement a affecté d’autres secteurs dont la bourse et plusieurs industries.

Actuellement, les entreprises immobilières se heurtent à de nombreuses difficultés, notamment l’accès au crédit, l’émission d’obligations et la mobilisation de capitaux auprès des clients, entraînant le retard de nombreux projets.

Ainsi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé fin février dernier une conférence en ligne pour l’élimination des difficultés du marché immobilier et la promotion d’un développement sûr, sain et durable du secteur. La conférence, qui s’est tenue en présentiel et en ligne, a réuni des responsables de divers minis-tères, organismes, secteurs, localités et les représentants d’entreprises du secteur immobilier. L’objectif était d’évaluer la situation actuelle du marché immobilier, les difficultés et les obstacles, mais aussi de proposer des solutions pour le secteur et les domaines connexes. À rappeler que l’an dernier, le chef du gouvernement a présidé trois conférences nationales similaires. Un groupe de travail du Premier ministre a été créé afin de réglementer les questions relatives aux difficultés du secteur immobilier.

Après la conférence, le gouvernement vient de publier une résolution sur le marché immobilier contribuant à promouvoir un développement sûr, sain et durable sur la base de l’harmonisation des intérêts et le partage des risques entre l’État, les citoyens et les entreprises.

Appel aux efforts synergiques

Selon un rapport du ministère de la Construction, ces dernières années, le marché immobilier a grandement contribué à l’économie nationale. Les contri-butions directes et indirectes de l’industrie immobilière par le biais d’autres secteurs représentent environ 4,5% du PIB. Ledit ministère indique qu’en 2022, le marché a fait face à une pénurie d’approvisionnements, qui a particulièrement affecté les logements pour les personnes à faible revenu. Bien que le nombre de transactions ait augmenté par rapport à 2021, il a tout de même baissé par rapport au niveau d’avant l’épidémie de COVID-19.

La Banque d’État du Vietnam (BEV) fait savoir qu’au 31 décembre 2022, l’encours de crédit lié à l’immobilier s’élevait à près de 800.000 milliards de dôngs (33,65 millions d’USD). La gouverneure de la BEV, Nguyên Thi Hông, précise que pour développer le marché immobilier, il faudra mobiliser différentes ressources. Le crédit n’est qu’un canal et celui-ci comporte des risques potentiels. “La gestion du crédit de la BEV vise à diriger la politique monétaire, contribuant à la maîtrise de l’inflation, à la stabilité de la macro-économie, à la garantie de la sécurité des opérations du système et de la stabilité du marché monétaire et de devises étrangères”, souligne Mme Hông. Par conséquent, les outils de crédit et les solutions pour l’immobilier seront minutieusement examinés pour atteindre l’objectif de la politique monétaire.

Selon les statistiques du ministère des Finances, les obligations d’entreprises étaient évaluées à 328.900 milliards de dôngs jusqu’au 28 octobre 2022, soit un recul de 25,2% en glissement annuel, et poursuivent leur baisse au fil des trimestres, dont celles des sociétés immobilières représentant 28,87%. Par ailleurs, les sociétés immobilières ont rencontré une série de difficultés ces dernières années, en particulier dans l’accès au crédit, l’émission d’obligations et la mobilisation de capitaux.

D’après le chef du gouvernement, les acteurs - l’État, les entreprises, les clients, la population - doivent mutualiser leurs efforts pour s’attaquer aux problèmes immédiats et à long terme et se conformer à la loi du marché. Il a demandé aux organes de gestion publique de renforcer l’administration d’État du développement du marché immobilier et du marché des obligations d’entreprises. Les secteurs financier et bancaire doivent libérer les flux de capitaux, résoudre les problèmes de crédit et créer les conditions favorables permettant aux entreprises d’accéder aux sources de capital.

De leur côté, les sociétés immobilières doivent prendre des initiatives pour résoudre leurs problèmes internes, restructurer leurs projets, ajuster les segments et les prix et promouvoir leur liquidité, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a également demandé aux banques commerciales de rationaliser les dépenses opérationnelles, d’accélérer la transformation numérique, de réduire les coûts des intrants, permettant ainsi de baisser les taux d’intérêt sur les prêts et de restructurer les dettes. M. Chinh a demandé aux autorités à tous les niveaux de mettre en œuvre de manière drastique la réforme des procédures administratives, en particulier dans l’examen, l’approbation et l’autorisation des projets. Le gouvernement réfléchit à un projet sur le développement du logement social pour les personnes à faible revenu et les ouvriers, indique-t-il.

Opportunités à long terme

Les experts estiment que le secteur de l’immobilier entamera une phase de reprise difficile en 2023, mais que les temps à venir présenteront des opportunités d’achats à bas prix pour les investisseurs à long terme.

L’expert Dang Hùng Vo remarque que les investissements dans des éléments tels que le paysage, les infrastructures, les intérieurs élégants, mais aussi les espaces et services connectés sont considérés comme la valeur réelle d’une propriété. Cette valeur peut représenter jusqu’à 70% du prix de vente d’une maison.

Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam, prédit que le marché immobilier mondial en 2023 évoluerait lentement. Les taux d’intérêt élevés freineront l’inflation partout dans le monde, ce qui signifie que la demande de biens immobiliers devrait avoir tendance à diminuer. Point intéressant au Vietnam : le marché est en avance sur les autres marchés grâce au taux d’urbanisation de 47%, constate-t-il. Et d’ajouter qu’aux yeux des investisseurs, le pays a encore du chemin à parcourir dans son processus d’urbanisation. Selon les statistiques de Savills Vietnam, le segment de l’immobilier industriel va continuer de croître, notamment grâce aux systèmes d’infrastructure à travers le pays contribuant à augmenter la valeur des projets connexes dans de nombreuses localités.

Pour les investisseurs individuels, le premier semestre sera un moment important d’observation avant de prendre des décisions. Étant donné que les incertitudes autour de l’économie mondiale s’atténuent, les investisseurs ne devraient pas se précipiter pour sortir du marché. -CVN/VNA