Photo d'illustration. Photo : doanhnhantrevietnam.vn

Hanoï (VNA) - Lors de son dernier plénum en octobre, le comité central du Parti communiste vietnamien a défini des mesures à prendre pour mener à bien le plan de développement national de 2022 et assurer une reprise plus rapide et plus durable en 2023 et les années suivantes. Comment ces décisions sont-elles accueillies par la population?



Lors dudit plénum, le comité central du Parti a analysé la situation socioéconomique nationale, décidé des orientations pour le plan d’aménagement global du pays jusqu’en 2030, avec une vision pour 2050, et fixé des caps pour l’industrialisation et la modernisation du pays jusqu’en 2030 et 2045. Ces débats ont donné à la population un aperçu général de la vision stratégique du Parti.

Nguyên Duy Quy, ancien secrétaire du comité du Parti de la province de Binh Dinh, s’intéresse particulièrement au plan d’aménagement global national.

«Notre pays dispose d’un potentiel énorme qui n’a pas encore été exploité comme il se devait. Le comité central a trouvé la solution, qui passe d’abord par l’élaboration d’un plan d’aménagement global national. Ce plan doit permettre de valoriser et d’unir les forces de chaque région et de chaque secteur pour développer le pays de façon synchrone. Le comité central a également insisté sur la nécessité de fixer des objectifs en termes d’infrastructures, pour que notre pays devienne vraiment un pays industriel et moderne», note-t-il.

C’est justement ce volet industrialisation et modernisation qui a attiré l’attention de Nguyên Quang Huân, président du conseil d’administration de la société Halcom Vietnam.

«Le secrétaire général a eu raison de déclarer que la restructuration de l’économie nationale devait obligatoirement passer par l’industrialisation et la modernisation. Il serait illusoire de prétendre améliorer notre productivité sans profiter des acquis de la 4e révolution industrielle. Certes, notre PIB augmente rapidement, mais ça n’a rien à voir avec notre productivité, qui n’enregistre une croissance moyenne que de 4 ou 5% par an. Nous ne pourrons développer durablement le pays que si ce chiffre atteint 7,8,9, voire 10%. Et l’industrialisation et la modernisation sont la seule solution possible», affirme-t-il.



De son côté, Doàn Minh Long, président de l’Association des journalistes de la province de Khanh Hoa, apprécie le fait que le comité central ait décidé de promulguer une résolution sur la poursuite de l’édification et du perfectionnement de l’État de droit socialiste.

«Cette résolution confirme que le Vietnam persévère sur sa voie de l’indépendance et du socialisme sous la direction du Parti. Elle se traduira par des lois qui seront appliquées par l’ensemble de la population et qui permettront à notre pays de progresser encore davantage, en matière de droits de l’homme, de liberté, de démocratie et de sécurité sociale», déclare-t-il.

L’application par l’ensemble de la population des décisions du Parti est essentielle pour développer rapidement et durablement le pays et celles qui ont été prises lors de ce plénum sont d’une importance première pour faire du Vietnam un pays socialiste développé à revenu élevé en 2045. - VOV/VNA