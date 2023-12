L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung. Photo: VNA L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L'évolution des relations Vietnam - États-Unis vers un partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable crée un nouvel élan et un couloir ouvert pour promouvoir davantage les relations bilatérales à l'avenir, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung.Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information, M. Dung a noté que depuis que les deux pays ont établi leur partenariat intégral en 2013, les relations bilatérales ont connu des progrès décisifs, générant de nombreux avantages pour les deux peuples et contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.Outre la coopération fructueuse dans le règlement des conséquences de la guerre, leurs échanges commerciaux ont été multipliés par quatre pour atteindre plus de 130 milliards de dollars en 2022, contre 30 milliards de dollars en 2013. L'investissement direct des États-Unis au Vietnam s'élève à environ 12 milliards de dollars en 2023, avec la présence d’un grand nombre de géants américains.Environ un million de Vietnamiens et d’Américains voyagent chaque année entre les deux pays. Il y a actuellement près de 30.000 étudiants vietnamiens aux États-Unis. En outre, les entreprises vietnamiennes ont également commencé à investir aux États-Unis, la plus importante d'entre elles étant VinFast qui construit une usine de véhicules électriques en Caroline du Nord, a déclaré l’ambassadeur.Lors de la visite officielle du président américain Joe Biden au Vietnam en septembre dernier, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et le dirigeant américain ont convenu de faire évoluer les relations entre les deux pays vers un partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable.Cette étape importante a marqué le début d'une nouvelle période avec un cadre ouvert et un nouvel élan pour les relations bilatérales dans de multiples domaines, notamment l'économie-commerce, la science-technologie et les échanges entre les peuples, a poursuivi l'ambassadeur.La Déclaration commune sur le partenariat stratégique intégral a identifié 10 principaux piliers de coopération, ainsi que les objectifs, aspirations et engagements des deux parties, a-t-il déclaré, estimant que la première chose à faire est de diffuser le contenu et l'esprit de ces accords afin que non seulement le gouvernement et l'Assemblée nationale, mais aussi les localités, les entreprises et les citoyens des deux pays comprennent également, se joignent à la mise en œuvre, envisagent les possibilités de coopération, recherchent des partenaires appropriés et élaborent des plans de coopération.M. Dung a noté que les services compétents du Vietnam et des États-Unis travaillent ensemble pour élaborer des plans et des mesures concrètes, tandis que leurs localités et entreprises commencent également à multiplier les visites et les réunions mutuelles pour explorer les possibilités de coopération.Pour mettre en œuvre correctement la Déclaration commune, M. Dung a estimé qu'il était nécessaire de disposer d'un mécanisme de coordination solide, ainsi que de réexaminer et d'accélérer périodiquement la mise en œuvre des accords, notamment en identifiant les goulots d'étranglement pour trouver des solutions.Peu de temps après l'amélioration des relations bilatérales, le Premier ministre Pham Minh Chinh a effectué une visite de travail aux États-Unis et a participé à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre. En novembre, le président Vo Van Thuong a participé à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC à San Francisco, à l’invitation du président américain Biden.Au cours de leurs voyages, a rappelé le diplomate, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Vo Van Thuong ont rencontré des dirigeants de l'administration américaine, du Congrès, des universitaires et des entreprises, ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne. Lors de ces événements, les dirigeants vietnamiens ont fermement affirmé la détermination du pays à mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique intégral dans l’intérêt des deux parties, ainsi que de la région et du monde. Cela a attiré l’attention et un large soutien de la société américaine pour les relations bilatérales.Dans le cadre de ces visites, les ministères, secteurs, localités et entreprises du Vietnam se sont également engagés dans des activités de connexion avec des partenaires américains, ce qui a abouti à la signature de dizaines d'accords. Cela est le résultat et également une étape dans la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral nouvellement établi.Les récentes visites des dirigeants vietnamiens aux États-Unis pour assister à la session de l'Assemblée générale des Nations Unies et à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC ont continué de démontrer la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, et d'affirmer le Vietnam comme un pays responsable et un partenaire déterminé à apporter des contributions pratiques au règlement des problèmes régionaux et mondiaux.L'amélioration des relations Vietnam - États-Unis aura également un impact positif sur les activités de ces organisations, d'autant plus qu'elles considèrent la coordination dans les forums régionaux et internationaux comme un pilier important de leur partenariat stratégique intégral, selon l'ambassadeur Nguyen Quoc Dung. –VNA