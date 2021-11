Photo: VNA

Ben Tre (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de la province de Ben Tre, Nguyen Minh Canh, a demandé aux services, branches et comités populaires des districts concernés de mettre en œuvre des mesures plus drastiques pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Il a également demandé au Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural de saisir le nombre de navires exploités et déclassés dans la province, et de renforcer la coordination locale dans la mise en œuvre des mesures contre l'INN.

Selon le colonel Nguyen Chi Quang, commandant du commandement des gardes-frontières de Ben Tre, cette force continuera la sensibilisation auprès des pêcheurs à la lutte contre l'INN.

La province de Ben Tre continuera de renforcer l'encadrement des navires opérant en mer à travers le système de surveillance, de maintenir le contrôle au port et de traiter les violations dans les eaux étrangères.

Actuellement, la province compte 2.000 navires engagés dans l'exploitation et l'installation d'équipements de surveillance.

Selon le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, les activités anti-INN dans la province ont encore rencontré des difficultés, tels que la lenteur de la manutention des navires qui perdent les signaux de surveillance et le manque d'inspecteurs spécialisés. -VNA