Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les entreprises dirigées par les femmes sont devenues un moteur important de l'économie. La promotion de la formation et du développement de ces entreprises est une tendance commune à de nombreux pays du monde.

Au Vietnam, les femmes possèdent jusqu'à 24% des entreprises. Les femmes et les femmes entrepreneurs ont été reconnues et encouragées à participer aux activités économiques via de politiques de soutien aux entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).

Dans son article publié à l'occasion de la Journée internationale de la femme (8 mars), Donald Lambert, spécialiste principal du développement du secteur privé du Département de l'Asie du Sud-Est du Banque asiatique du développement (BAD), a cité trois priorités que les entreprises doivent accorder pour renforcer l'autonomisation des entreprises appartenant à des femmes au Vietnam.

Sur le plan stratégique, lorsque qu’une banque considère les femmes comme une cliente stratégique, un cycle d'amélioration des attitudes s'impose. Ses programmes de formation devraient garantir que les banquiers comprennent les besoins distincts des femmes entrepreneurs.

La deuxième priorité concerne les données. La stratégie d'entreprise s'appuie sur des indicateurs de performance pour informer le conseil d'administration, le directeur et pour déterminer si les stratégies sont réussis.

Donald Lambert, spécialiste principal du développement du secteur privé du Département de l'Asie du Sud-Est du Banque asiatique du développement. Photo: Internet

La troisième priorité concerne des produits. L'augmentation des prêts aux PME gérées par les femmes est limitée car elles ne représentent souvent qu'un faible pourcentage du total des prêts d'une banque. Les données permettent aux banques d'exploiter leurs portefeuilles de prêts pour identifier des groupes de clients similaires. La banque peut alors structurer les produits pour répondre aux besoins spécifiques de ces groupes de clients. Cependant, sans données fondamentales, structurer les produits pour répondre aux besoins spécifiques des clients sera difficile à rentabiliser.

Octroyer des prêts aux entreprises dirigées par des femmes peut faire une différence fondamentale. Les femmes représentent la moitié des clients potentiels. Ce sont également des clients avec moins de risques commerciaux. Ils ont tendance à épargner davantage et à faire moins d'erreurs. Pour les dirigeants des banques, c'est une opportunité d'accélérer la croissance et la rentabilité, tout en favorisant un changement social positif, a déclaré Donald Lambert. -VNA