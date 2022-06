Hanoi (VNA) - Le ministère de l'Information et de la Communication et les comités populaires des provinces de Bac Giang et Hai Duong ont coorganisé ce jeudi 16 juin à Hanoï un forum sur l’exportation du litchi vietnamien.

Lors du forum sur l’exportation du litchi vietnamien. Photo : VOV



Au Vietnam, les litchis sont essentiellement cultivés dans les provinces de Bac Giang et de Hai Duong. Aujourd’hui, les produits faits à base de ce fruit s’exportent vers plus de 30 pays et territoires.

Le Vietnam devrait connaître une bonne récolte de litchis cette année avec une production estimée à environ 320.000 tonnes dont 180.000 tonnes en provenance de la province de Bac Giang, le plus grand producteur du pays, et 60.000 tonnes en provenance de la province de Hai Duong.



D’après Trân Van Quân, vice-président du comité populaire de la province de Hai Duong, la récolte de litchi est courte, elle ne dure que pendant deux mois: de mai à juillet. Ainsi, trouver rapidement les débouchés pour cette spécialité est une nécessité...



“Dans la mesure où ils sont cultivés selon des normes biologiques, les litchis de notre province pourraient être exportés vers les marchés les plus exigeants. Hai Duong s'engage à créer les meilleures conditions possibles aux commerçants vietnamiens et étrangers qui viennent acheter ses produits», a-t-il dit.



Phan Thê Tuân, le vice-président du comité populaire de la province de Bac Giang, a quant à lui insisté sur la nécessité de soigner la qualité.



«Nous avons fait tout notre possible pour que les litchis de Bac Giang puissent se vendre mieux. Nous espérons recevoir l'aide des ministères concernés pour diversifier nos débouchés», a-t-il déclaré.



Une exposition virtuelle sur l’exportation du litchi vietnamien est également organisée visant à mieux faire connaître ce fruit aux entreprises étrangères. - VOV/VNA