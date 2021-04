Photo d'illustration :VOV

Hanoi, 13 avril (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a organisé lundi 12 avril un colloque sur l’amélioration de la qualité des mangues vietnamiennes exportées.En 2020, le chiffre d'affaires à l’export de mangues a atteint plus de 180 millions de dollars. La superficie de mangue cultivée dans le delta du Mékong est estimée à plus de 47 000 hectares dont 1700 hectares cultivés selon les normes des bonnes pratiques agricoles du Vietnam (VietGap) et des bonnes pratiques agricoles du monde (GlobalGap).Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Trân Thanh Nam a appelé à une production bio de mangues vietnamiennes au service de l’exportation et de la consommation intérieure. - VOV/VNA