Photo d'illustration: VOV

Hanoï (VNA) - L’entrée en vigueur, le 1er août dernier, de l’accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) est une aubaine pour les entreprises vietnamiennes… Encore faut-il qu’elles en connaissent les dispositions...



Les exportations vietnamiennes vers l’UE ont nettement progressé dès l’entrée en vigueur de l’EVFTA. D’après le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, dès le premier mois, les ventes des produits aquatiques ont augmenté de 10%. Le prix du riz vietnamien et le volume exporté sont toujours en hausse. Mais si certaines entreprises domestiques se sont préparées à saisir toutes les opportunités de cet accord commercial, d’autres, en revanche, n’ont rien entrepris. Nguyên Van Tuyên, directeur de la société Tiên Dat qui exporte des meubles vers l’Union européenne, indique:



« C’est un accord de nouvelle génération. Les normes imposées sont donc très strictes. Pour exporter des meubles vers un pays européen, nous devons justifier de l’origine de nos produits et suivre un protocole sanitaire rigoureux. C’est un véritable défi pour les petites et moyennes entreprises comme la nôtre ».

Nguyên Hoai Nam, vice-président et secrétaire général de l’Association des producteurs et des exportateurs de produits aquatiques. Photo: nongnghiep.vn



Si certaines entreprises ont pris conscience des avantages que présente l’EVFTA pour l’accroissement de leurs ventes, elles avouent cependant ne pas être parfaitement avisées des clauses de l’accord. Beaucoup d’entre elles souhaiteraient recevoir un accompagnement du gouvernement ou des associations d’entreprises sur notamment les droits de douane, les obligations sur l’origine des produits, le contrôle de la qualité, la sécurité et l’hygiène alimentaires. Nguyên Hoai Nam, vice-président et secrétaire général de l’Association des producteurs et des exportateurs de produits aquatiques, précise :



“Nous souhaiterions que le gouvernement prenne en compte les recommandations faites par notre association et par d’autres associations d’exportateurs concernant les codes-barres, les droits de douane, le contrôle de quarantaine et de sûreté alimentaire des produits destinés à l’exportation… Il faut une réelle réforme pour faciliter les exportations des entreprises vietnamiennes”.



La Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam va organiser des rencontres avec les entreprises pour leur expliquer plus en détail les clauses de l’EVFTA, a indiqué Nguyên Thi Thu Trang, une de ses responsables.



« Pour tirer le meilleur profit de cet accord, les entreprises doivent être plus compétitives. L’amélioration de la qualité du management, la modernisation de la production et la bonne distribution des produits sont la clé de la réussite de n’importe quelle entreprise. Le succès passera donc par la mobilisation de l’entreprise elle-même ».



La Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam a rédigé un guide à destination des entreprises, explicitant les clauses de l’EVFTA. Elle a également créé un conseil des entreprises Vietnam-UE chargé de mettre en relation les entreprises des deux parties. -VOV/VNA