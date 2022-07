Lors de la cérémonie de mise en chantier. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Un bâtiment au service de la conservation des restes des soldats volontaires vietnamiens tombés pendant les années de guerre au Cambodge a été mis en chantier le 13 juillet dans la province cambodgienne de Battambang.



La cérémonie de mise en chantier a été organisée par la 5e Zone militaire de l’Armée royale du Cambodge, l’équipe de recherche, d’exhumation et de rapatriement des restes des Morts pour la Patrie K73, la société Metfone et la succursale au Cambodge de la banque MB.



Présent à l’événement, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang, a insisté sur les grands sacrifices des soldats volontaires et experts vietnamiens pour aider le peuple cambodgien à renverser le régime génocidaire de Pol Pot.