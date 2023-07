Le vestige national spécial de Trang An - Tam Côc - Bich Dông, province de Ninh Binh (Nord). Photo: baochinhphu.vn

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué la décision No 821/QD-TTg approuvant la tâche de formuler la planification pour préserver et restaurer le vestige national spécial deTrang An - Tam Côc - Bich Dông, province de Ninh Binh (Nord).

Selon le plan prévu, la superficie totale du vestige national spécial de Trang An - Tam Côc - Bich Dông, relevant du complexe paysager de Trang An, premier patrimoine mixte culturel et naturel du Vietnam, qui a été inscrit en 2014 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, s’élève à 9.663 ha.

L'objectif est de préserver les valeurs globales exceptionnelles du patrimoine, de concrétiser les stratégies et les orientations de développement de la province de Ninh Binh, de remplir l'engagement du Vietnam auprès de l'UNESCO dans la préservation et la promotion de la valeur du patrimoine.

Un autre objectif est que la préservation du patrimoine se conjugue harmonieusement avec le développement durable, faisant du complexe paysager de Trang An l'une des zones touristiques attractives du Vietnam et du monde, le moteur du développement de la province de Ninh Binh et de la région deltaïque du Nord.

La planification vise également à construire des infrastructures techniques appropriées à des étapes de préservation et de promotion des valeurs du patrimoine, à élaborer des mécanismes et politiques pour attirer des ressources financières, à promouvoir le rôle de la communauté dans la conservation, l'embellissement et la promotion de ses valeurs.

Trang An abrite de majestueuses montagnes calcaires et de nombreuses grottes mystérieuses. Montagnes et rivière créent un paysage harmonieux, intact. Le jeu de la tectonique, qui s’est exercé en ces lieux durant des millions d'années, en a fait un vaste complexe qui constitue un écosystème unique abritant plusieurs dizaines d'espèces endémiques de faune comme de flore.



Ce complexe témoigne aussi de l’histoire humaine puisque de nombreux vestiges préhistoriques, datant de 5.000 à 30.000 ans avant J.-C., ont été découverts dans les grottes Bùi et Trông, qui sont autant de pistes pour tenter de comprendre le mode de vie de nos lointains ancêtres.

Lieu de distraction magnifique, Trang An est également un espace sacré pour les bouddhistes, abritant le complexe de temples le plus étendu au Vietnam, la statue de bouddha en bronze la plus grande de l'Asie du Sud-Est, les deux cloches les plus grandes de l’Asie du Sud-Est, le nombre de statues d’Arhat le plus élevé au Vietnam.

Ninh Binh attire des touristes non seulement par sa beauté naturelle et son histoire, mais aussi par sa cuisine variée. Les visiteurs peuvent déguster des spécialités culinaires célèbres telles que la viande de chèvre, le riz brûlé et les gâteaux de poisson.

Découvrir la culture de Ninh Binh les aide non seulement à mieux comprendre l’histoire et les traditions du pays, mais aussi à vivre des expériences originales.

Ninh Binh est l'une des dix destinations idéales pour toute la famille en 2023, et le seul représentant du Vietnam dans le top dix mondial des destinations les plus conviviales.



Cette année, Ninh Binh vise à attirer 5,35 millions de touristes, générant des recettes totales estimées à plus de 5.150 milliards de dôngs (219 millions de dollars), contribuant ainsi à faire du tourisme un secteur économique de pointe de la province et une zone touristique clé du delta du fleuve Rouge et de tout le pays. -VNA