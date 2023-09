Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) - Le manque de livres appropriés constitue un obstacle pour les aveugles, les déficients visuels et ceux ayant d'autres difficultés de lecture, dont le nombre s’élève à plus d'un million de personnes au Vietnam, dans l'accès à l'éducation, à l'emploi et au développement personnel.Lors d’une Conférence de présentation des contenus fondamentaux du Traité de Marrakech, le 12 septembre, la vice-présidente de l'Association vietnamienne des aveugles Dinh Viet Anh a déclaré que la mise en œuvre ce Traité au Vietnam augmenterait les opportunités de l'accès aux publications destinées aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés, grâce au recours aux exceptions au droit d'auteur. Le Traité de Marrakech jouera un rôle important dans l'élimination des obstacles pour les Vietnamiens incapables de lire les imprimés, les aidant ainsi à accéder à l'information et à améliorer leur chance de faire des études ou d'avoir un emploi.Selon la directrice adjointe du Département du droit d'auteur, Pham Thi Kim Oanh, après l'adhésion du Vietnam au Traité de Marrakech, les services compétents sont en train de se coordonner pour créer des formats accessibles d'œuvres publiées tels que le braille, l'audio.Selon Mme Oanh, il est nécessaire de promouvoir la propagande des dispositions du Traité de Marrakech, de continuer à améliorer l’arsenal juridique en matière de droit d'auteur, et de préparer les installations et les conditions nécessaires à la conversion, à l'échange, à l'import-export des copies dans des formats accessibles.Le Traité de Marrakech, approuvé en juin 2013 par 93 pays, est officiellement entré en vigueur au Vietnam le 6 mars dernier. -VNA