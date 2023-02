Véhicules à la porte frontière de Kim Thanh II. Photo: VNA

Selon les statistiques des douanes vietnamiennes, en 2022, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine ont atteint 175,6 milliards de dollars, en hausse de 5,5% par rapport à 2021. La Chine est toujours l’un des plus importants partenaires commerciaux et le plus grand débouché du Vietnam. Hanoï (VNA) - Malgré les nombreux impacts négatifs de l'épidémie de COVID-19, la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et la Chine n'a cessé de croître.Selon les statistiques des douanes vietnamiennes, en 2022, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine ont atteint 175,6 milliards de dollars, en hausse de 5,5% par rapport à 2021. La Chine est toujours l’un des plus importants partenaires commerciaux et le plus grand débouché du Vietnam.

Cette information a été faite par Vu Ba Phu, chef du Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, lors de la conférence sur la promotion du commerce, de l'investissement et de la coopération économique Vietnam – Chine, organisée récemment à Hanoï par le Département de promotion du commerce et le Service commercial de la province du Yunnan (Chine).

Selon Vu Ba Phu, la province chinoise du Yunnan joue un rôle important dans la coopération économique et commerciale entre les deux pays, partageant une frontière avec quatre provinces du Nord du Vietnam ( Lao Cai, Ha Giang, Lai Chau et Dien Bien).

C'est également une importante porte d'entrée commerciale dans le corridor économique Kunming (Chine) - Lao Cai - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh.

Malgré ces avantages, la coopération économique et commerciale entre le Vietnam le Yunnan n'est toujours pas à la mesure du potentiel des deux parties, a-t-il estimé.

En 2022, le commerce bilatéral entre les deux parties s’est chiffré à 3,2 milliards de dollars, ce qui représente une proportion très modeste du chiffre d'affaires commercial total entre le Vietnam et la Chine.

Alors, Vu Ba Phu a proposé que les deux parties continuent à coordonner étroitement et à mettre en œuvre le protocole d'accord entre le Département de promotion du commerce et les services de l'Industrie et du Commerce de 12 villes et provinces du Vietnam et le Département du Commerce du Yunnan à travers l'élaboration de plans spécifiques et les activités de promotion du commerce.

Il a demandé d’organiser de délégations de promotion du commerce tournante à Hanoï et à Kunming (Chine), d’encourager les entreprises à participer aux foires et expositions organisées par chaque partie, de promouvoir l'exportation des produits agricoles et aquatiques forts du Vietnam vers le marché chinois par les voies officielles, notamment durian, la patate douce violette...

Du côté vietnamien, le Département de promotion du commerce est disposé à se coordonner avec le Yunnan et des localités du Vietnam pour le transport des marchandises des entreprises du Yunnan et d'autres localités chinoises vers un pays tiers par les ports maritimes de Hai Phong et Quang Ninh.

Li Chenyang, directeur du Service du Commerce du Yunnan, a souligné que le Yunnan devrait accroître l'importation des produits vietnamiens, en particulier les produits agricoles tropicaux et les fruits. Il a espéré que les entreprises vietnamiennes exploreront activement le marché du Yunnan et élargissent le marché d'exportation vers la localité. - VNA