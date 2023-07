Singapour (VNA) - Le Bureau commercial du Vietnam à Singapour (Singapour) et le Département du marché d’Asie-Afrique et le Département du commerce électronique et de l'économie numérique du ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam ont co-organisé vendredi 21 juillet un webinaire ayant le thème "E-commerce : accès potentiel au marché de Singapour et d'autres pays de la région".

Photo : VNA

Le webinaire contribue à attirer les investissements étrangers dans les industries liées au commerce électronique, à promouvoir les joint-ventures entre les entreprises des deux pays, à relier les paiements transfrontaliers, le transport de marchandises, la logistique, les douanes, ...

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, a déclaré que Singapour était désormais le cinquième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN. Le commerce bilatéral a atteint 9,1 milliards de dollars l'an dernier, en hausse de 11,6 % par année.



Il a ajouté que le gouvernement vietnamien considère le commerce électronique comme l'un des domaines pionniers de l'économie numérique. Le Premier ministre a publié une décision acceptant un plan global de développement du commerce électronique national pour la période 2021-2025, avec des objectifs et des mesures spécifiques.

Le conseiller commercial Cao Xuân Thang, chef du bureau commercial du Vietnam à Singapour, a fourni des informations sur la réglementation de Singapour en matière de commerce électronique.

Il a également recommandé aux entreprises vietnamiennes de prêter attention aux futures tendances du commerce électronique à Singapour, telles que le commerce électronique par les smartphones, la diffusion en direct (livestream), le commerce sur les réseaux sociaux, le paiement en ligne et le commerce vocal.

Les entreprises singapouriennes ont exprimé leur intérêt pour les politiques, en particulier pour attirer des investissements dans les infrastructures de commerce électronique et de transformation numérique au Vietnam.

Jason Yu, directeur de Shopee International Platform (SIP), a parlé du commerce électronique transfrontalier en Asie du Sud-Est.

Il a également donné une liste des produits les plus vendus sur la plateforme internationale Shopee dans certains pays comme le Vietnam, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, ... et les étapes pour que les entreprises commencent à exporter des marchandises via cette plateforme.

Vincent Tan Hak Siang, président d'Advanced Produce Centre Development (APC), a présenté aux entreprises vietnamiennes une plateforme d'enchères en gros pour les produits agricoles, aidant les entreprises à accéder aux marchés de Singapour, du Japon et de la Chine.

Il a également déclaré qu'APC prévoyait d'étendre ses activités et d'investir dans l'ouverture d'une société au Vietnam dans un proche avenir.

L’événement a attiré près de 280 représentants d'entreprises vietnamiennes et partenaires singapouriens. Les entreprises participantes comprennent les fabricants, les fermes, les sociétés commerciales, les logiciels, les solutions technologiques, l'impression et l'emballage, la vente en gros, la vente au détail, l'habillement, les appareils électroménagers, les cabinets de conseils juridiques, la transformation numérique, l'investissement, la recherche scientifique, les associations professionnelles, les industries. -VNA