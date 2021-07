Hanoï (VNA) - L'Association Asie-Pacifique pour l'énergie urbaine (APUEA), en collaboration avec la société Informa Markets, a organisé le 9 juillet un webinaire sur le thème « Potentiel du système de refroidissement régional au Vietnam ».



Les participants, qui sont des experts vietnamiens et étrangers, ont abordé plusieurs questions telles que la durabilité des systèmes de refroidissement urbains dans les villes vietnamiennes, le développement d'un système de refroidissement régional au Vietnam, les économies d'énergie...



Selon Peter Lundberg, responsable des opérations à l'Association Asie-Pacifique pour l'énergie urbaine (Asia Pacific Urban Energy Association - APUEA), la demande croissante de refroidissement dans les pays affecte considérablement le changement climatique. C'est une conséquence des émissions de gaz à effet de serre provenant des énergies fossiles qui alimentent les climatiseurs et autres dispositifs de refroidissement.



Au Vietnam, depuis 2018, le Département du changement climatique du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement met en oeuvre la 2e phase d’un projet de gestion pour l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone (HCFC). L'objectif est d'éliminer les substances appauvrissant la couche d'ozone dans le domaine de la production de climatiseurs, de la réfrigération, de la production de mousse et des services de réparation et d'entretien des équipements de réfrigération et de climatisation.-VNA