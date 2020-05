Hanoi (VNA) – Afin de soutenir les entreprises fragilisées par la crise du COVID-19, le gouvernement vietnamien a mis en place une série d’aides financières et de mesures d’urgence. L’exécutif entend aussi les aider à relancer leurs activités et à adapter leur stratégie à la complexité de la situation.

Visioconférence entre le Premier ministre et des entreprises. Photo: VNA

Le 9 mai, un débat a été organisé entre le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et des dirigeants d’entreprises vietnamiens sur les mesures de relance économique post-COVID-19. Nguyên Xuân Phuc leur a demandé de garder à l’esprit trois règles importantes : la sauvegarde des salariés, la relance du marché et le maintien d’une détermination sans faille.

La reprise progressive

La crise sanitaire du coronavirus a paralysé toutes les activités économiques au Vietnam. Face à cette situation, des entreprises ont été obligées d’arrêter leur production, de réduire leurs frais de fonctionnement au strict minimum ou de recourir au chômage partiel.

Nguyên Thi Thu Trang, directrice du Centre de l’Organisation mondiale du Commerce et de l’Intégration, à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam, a déclaré : «Les entreprises doivent trouver de nouveaux marchés, changer leurs modes de production pour s’adapter aux nouvelles exigences. Pendant cette période difficile, beaucoup d’entre elles ont investi dans les nouvelles technologies et se sont orientées vers le télétravail».

La pandémie de coronavirus a bouleversé les exportations. Pour maintenir ses activités et pallier la baisse du chiffre d’affaires de sa société d’Import-export alimentaire, Trân Thi Thu Hang, sa directrice générale a décidé de diversifier sa production et de conquérir de nouveaux marchés.

«En plus de nos produits frais, nous proposons des produits transformés. Nous essayons d’imposer ces nouveaux produits à des prix compétitifs auprès d’une clientèle nouvelle. Nous avons décidé de nous lancer sur le marché indien. A la fin du mois, nous participerons à une foire pour présenter notre gamme de produits».

Le tourisme est l’un des secteurs les plus sévèrement touchés par la crise sanitaire. Pour redémarrer leurs activités, les agences de voyages ont ciblé le marché domestique et conçu des circuits touristiques insolites.

Nguyên Quôc Ky, directeur général de Vietravel, a indiqué : «Pour rassurer les clients, nous proposons des circuits promotionnels sur le thème « Le Vietnam, une destination sûre ». Nous avons choisi des villes phares dans chaque région. Dans le nord, c’est Hanoï, Ninh Binh et Quang Ninh. Dans le centre, c’est Huê, Danang, Quang Nam, Nha Trang, Dak Lak et Phu Yên. Dans le sud, c’est Hô Chi Minh-ville, Bà Ria-Vung Tàu et le delta du Mékong. Nous avons demandé aux autorités locales de diminuer de moitié le prix des billets d’entrée des sites touristiques et de ne plus limiter les vols domestiques».

Le soutien des autorités

Le gouvernement et les pouvoirs locaux ont promis d’accompagner les entreprises et de poursuivre les réformes administratives en leur faveur. Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a affirmé : «Chaque localité doit mettre en place un plan d’action pour aider les entreprises. Les formalités administratives doivent être simplifiées en vue de faciliter le fonctionnement des entreprises. L’objectif du gouvernement est de stabiliser la macroéconomique, maîtriser l’inflation et maintenir la valeur du dong.»

Pour relancer rapidement l’économie nationale, les entreprises doivent faire preuve de flexibilité, a souligné le Premier ministre. Afin d’illustrer ses propos, le chef du gouvernement a cité Charles Darwin, auteur de la théorie de l’évolution : «Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements.» - VOV/VNA