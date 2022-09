Photo d'illustration: baogiaothong

Hanoi (VNA) - De janvier à août, le taux moyen de ponctualité (on-time performance - OTP) des compagnies aériennes vietnamiennes a atteint 86,9%, selon l'Administration de l'aviation civile du Vietnam (CAAV).Avec un taux de 95,2% de vols à l'heure, Bamboo Airways conserve son trône. Vietjet Air et Vietnam Airlines, respectivement 84,8% et 84%.Toujours en 8 mois, les taux de retard et d'annulation de vols du secteur aérien national ont été respectivement de 13,1% et 0,4%.Les compagnies aériennes du Vietnam ont opéré 208.242 vols, soit une forte augmentation de 103% en glissement annuel. Parmi ces vols, 78.202 vols ont été opérés par Vietnam Airlines, 76.513 par Vietjet Air, 33.583 par Bamboo Airways . Bamboo Airways est aussi l’opérateur aérien ayant la plus forte croissance de nombre des vols par rapport à la même période de l'année passée, de 66,9%. - CPV/VNA