Les intervenants lors du forum. Photo: baotainguyenmoitruong.vn



Hanoï (VNA) - Le 6e Forum sur la technologie et l'énergie au Vietnam en 2023, placé sous le thème "De politiques et solutions technologiques au service du développement durable des énergies solaire et éolienne au Vietnam", a été organisé le 14 décembre à Hanoï.

Ce forum était organisé conjointement par les ministères vietnamiens des Sciences et des Technologies, de l'Industrie et du Commerce et le ministère allemand de l'Économie et de la Protection du climat.

L'occasion d'évaluer l'état actuel du développement des énergies éolienne et solaire au Vietnam et de trouver des mécanismes politiques pour augmenter le taux de localisation du secteur des énergies renouvelables afin de vulgariser et de mettre en œuvre les lignes directrices et politiques du Parti, les lois de l'État sur l'application, le transfert et développement des technologies dans le domaine de l'énergie.

Ce forum a contribué également à promouvoir la coopération internationale dans la recherche scientifique et le développement de nouvelles technologies, à renforcer le transfert de technologies à haut contenu de connaissances et de capitaux provenant de partenaires internationaux, à connecter des entreprises et à promouvoir des investissements et transferts de technologies de pointe, contribuant ainsi à l'objectif national de développement rapide et durable de l'économie.

Photo: VNA



Selon Simon Kreye, vice-ambassadeur d'Allemagne au Vietnam, l'Allemagne continue d'être le partenaire des pays en développement et des pays émergents en matière de coopération et de transition énergétiques. Le Vietnam et l'Allemagne mettent en œuvre ce domaine de coopération depuis de nombreuses années, qui est même devenu prioritaire dans la coopération bilatérale.

Dans le développement de l'éolien et du solaire, le Vietnam est devenu le marché le plus dynamique en Asie-Pacifique et le leader en Asie du Sud-Est. Fin 2022, la capacité électrique totale de l'ensemble du système atteignait 79 250 MW, dont 20165 MW d'énergies renouvelables (éolien et solaire). -VNA