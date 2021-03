La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Lors de la conférence de presse périodique le 11 mars, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a présenté des points de vue sur des questions internationales.



En ce qui concernant la “Interim National Security Strategic Guidance” des Etats-Unis (Orientation stratégique provisoire sur la sécurité nationale), elle a déclaré que le Vietnam saluait toujours les initiatives contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région Indo-Pacifique; les initiatives basées sur les règles et le respect du droit international, le respect des droits et intérêts légitimes de tous les pays, assurant le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale en formation.



S’agissant de la situation à Hong Kong (Chine), Le Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam respectait et soutenait la politique chinoise « un État, deux systèmes », les lois fondamentales et les réglementations cohérentes de Hong Kong. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué que les questions liées à Hong Kong étaient des affaires intérieures de la Chine, ajoutant que le Vietnam souhaitait toujours que Hong Kong soit stable et prospère.



A propos de la récente réunion du Quad (l'Australie, l'Inde, le Japon et les États-Unis), elle a affirmé que le Vietnam s’intéressait toujours à suivre les développements de la situation dans la région, y compris les politiques extérieures des grands pays. Elle a souligné que le Vietnam souhaitait que les pays continuent à contribuer à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde, à maintenir la coopération et à respecter le rôle central de l'ASEAN dans les structures régionales en formation.-VNA