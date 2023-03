Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste le 25 mars à l'ouverture du cinquième Festival national de la startup pour les étudiants dans la ville de Hue. Photo : VNA

Photo : VNA

Thua Thien-Hue, 25 mars (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 25 mars à l'ouverture du cinquième Festival national de la startup pour les étudiants dans la ville de Hue de la province centrale de Thua Thien-Hue.Exprimant sa joie devant l'esprit de startup élevé et les aspirations des étudiants, le Premier ministre Pha Minh Chinh a déclaré que le startup et l'innovation sont une ressource importante pour chaque pays, en particulier à l'ère de la mondialisation, de l'intégration internationale et de la quatrième révolution industrielle.Il a souligné la grande attention et les efforts du Parti et de l'État pour encourager et soutenir les activités de startup et d'innovation, qui ont contribué à promouvoir la campagne de démarrage à travers le pays et parmi des personnes de tous horizons, en particulier les jeunes.Il a noté qu'après près de cinq ans de mise en œuvre, le projet d'accompagnement des startups des élèves et étudiants jusqu'en 2025 a attiré près de 2.600 projets de startups et plus de 4.000 idées et projets de startups dans le domaine de la formation professionnelle.À ce jour, le pays a attiré plus de 60 fonds d'aventure, tandis que plus de 3.000 startups ont été lancées avec succès et près de 100 universités ont inclus la startup dans leurs programmes. Parallèlement, 98 incubateurs ont été mis en place dans les écoles.L'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh à tous les niveaux a organisé plus de 3.000 concours de démarrage, attirant près de 370.000 jeunes avec près de 14.000 idées, tout en aidant près de 16.000 projets de startup pour un coût de près de 700 billions de dongs (29,75 millions de dollars).Cependant, le chef du gouvernement a affirmé que la croissance de l'écosystème des startups au Vietnam n'est pas encore à la hauteur de son potentiel, tandis que les jeunes sont encore confrontés à de nombreux obstacles et difficultés dans la mise en œuvre de leurs startups.Il a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de continuer à créer des conditions, un environnement et une base juridique favorables pour que les jeunes lancent des startups.Il est nécessaire de revoir, modifier et compléter les mécanismes et les politiques pour encourager et protéger les jeunes pendant le processus de startup et d'innovation, tout en les aidant en matière de capital, d'infrastructures, de ressources humaines et de politiques fiscales, et en associant les startups dans les écoles au règlement des problèmes actuels, a-t-il dit.Il a également souligné la nécessité de promouvoir la croissance des incubateurs et des centres de soutien aux startups pour les étudiants.Le Premier ministre a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de soutenir les activités de démarrage et d'innovation et de renforcer la commercialisation des produits des jeunes.Les universités et les centres de formation devraient dynamiser la croissance de l'écosystème des startups dans le secteur de l'éducation et la formation, a-t-il demandé.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé à l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh de continuer à inspirer les jeunes et à répandre le désir de startup et d'innovation parmi eux, nourrissant ainsi les idées de startup et d'innovation des élèves et des étudiants.Il a souligné que le Parti et l'État accueillent toujours toutes les idées de démarrage et d'innovation pour faire face aux goulots d'étranglement dans divers secteurs, en particulier la transformation numérique, l'intelligence artificielle, la blockchain, l'Internet des objets, l'économie verte, numérique, circulaire, la nanoéconomie et la technologie aérospatiale, ainsi rattraper les pays développés dans le monde.Le Festival annuel, qui s'inscrit dans le cadre du projet d'accompagnement des élèves et étudiants dans le lancement de leur startup, se poursuivra jusqu'au 26 mars avec diverses animations dont des expositions sur les startups, des forums et conférences sur l'accompagnement des startups dans les lycées, et la finale d'un concours de startups pour étudiants.- VNA