L'ambassadeur Marc Pecsteen de Buytswervem, chef de la Mission de Belgique auprès de l'ONU. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 31 janvier, le Vietnam a terminé avec succès le mois de présidence du Conseil de sécurité de l’ONU en janvier 2020. À cette occasion, les ambassadeurs de France, de Belgique et d'Indonésie auprès de l'ONU ont déclaré apprécier le rôle du Vietnam à ce poste.

L’ambassadeur Marc Pecsteen de Buytswervem, chef de la Mission de Belgique auprès de l'ONU, a félicité le Vietnam d'avoir accompli les fonctions du président du Conseil de sécurité en janvier. Il a particulièrement apprécié le débat public sur les 75 ans de la Charte des Nations Unies dans le contexte actuel où l'ONU et le monde font face à beaucoup de tensions.

L’ambassadeur Dian Triansyah Djani, chef de la Mission permanente indonésienne auprès des Nations Unies, a affirmé que le Vietnam avait très bien assumé le poste de président du Conseil de sécurité, contribuant à rehausser la position de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est).

De son côté, Mme Anne Gueguen, chargée d'Affaires a.i. et représentante permanente adjointe de France auprès des Nations Unies, a apprécié l'ingéniosité et l'efficacité du Vietnam en tant que président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle s’est déclarée impressionnée par ce que l'ambassadeur Dang Dinh Quy et son équipe avaient fait au cours du mois dernier au Conseil de sécurité.

Le soir du 30 janvier, l’ambassadeur Dang Dinh Quy a présidé une réception au terme de la présidence vietnamienne du Conseil de sécurité en janvier 2020. L’événement a eu lieu en présence de plus de 200 personnes, dont 37 ambassadeurs.



En février, c’est la Belgique qui assume la présidence du Conseil de sécurité. -VNA