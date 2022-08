La zone industrielle de Kim Dong, province de Hung Yen. Photo: VNA

Hung Yen (VNA) - Selon le Comité de gestion des zones industrielles de la province de Hung Yen (Nord), depuis le début de l'année, il a délivré des certificats d'investissement à 15 projets et des certificats d’augmentation de l’investissement initial à 23 autres.



Le montant total des nouveaux capitaux et investissements additionnels est d’environ 234 millions de dollars et 2.089 milliards de dongs (environ 87 millions de dollars).



En juillet, le Comité de gestion des zones industrielles de Hung Yen a remis des certificats d’investissement et d’augmentation de l’investissement initial à six projets, dont quatre nouveaux. Le montant total était de 225 milliards de dongs et 40 millions de dollars.



Ces derniers temps, le Comité de gestion des zones industrielles de Hung Yen a mis en œuvre de manière synchrone et efficace plusieurs mesures pour soutenir les entreprises, notamment en les aidant à résoudre des problèmes dans le processus de mise en œuvre de leurs projets.



Actuellement, le nombre total de projets en activité dans les zones industrielles est d'environ 434, dont 246 à participation étrangère. Le nombre total d'employés travaillant dans les entreprises implantées dans les zones industrielles est d'environ 76.000 personnes.-VNA