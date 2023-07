Hanoï (VNA) - De nombreux facteurs pourraient exercer une pression sur les prix au cours des derniers mois de l'année, a déclaré Nguyên Thi Huong, cheffe de l’Office général des statistiques (GSO), à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Nguyên Thi Huong, cheffe de l’Office général des statistiques (GSO). Photo: VNA



Parmi ces facteurs, l'augmentation du salaire de base des cadres, fonctionnaires et employés publics à partir du 1er juillet 2023 entraînera une hausse des prix des « autres biens et services » du ménage, a indiqué la spécialiste, citant d’autres facteurs tels que des programmes pour soutenir la reprise économique et l’accélération du décaissement d’investissements publics…



L'inflation dans le monde tend à se ralentir mais reste élevée. Cependant, le Vietnam a réussi à contrôler l'inflation au cours des six premiers mois de 2023 pour plusieurs raisons principales, dont la baisse des prix des carburants dans le pays grâce à la diminution des cours mondiaux, a fait savoir Nguyên Thi Huong.



En outre, pour les biens et services qui sont tarifés par l'État tels que les services médicaux, les services éducatifs, les prix de l'électricité, leurs prix ont été réglementés par le gouvernement avec prudence au cours du premier semestre, a-t-elle ajouté.



Par ailleurs, la politique monétaire a été menée de manière flexible et prudente dans le but de contrôler l'inflation, de maintenir la stabilité du taux de change entre le dong et le dollar américain, assurant ainsi la stabilité économique. A cela s’est ajoutée l'expérience du gouvernement en matière de gestion des prix. Il s’agit tous des facteurs qui ont contribué à la maîtrise de l'inflation au cours du premier semestre, a affirmé la cheffe du GSO.

Le Vietnam a maîtrisé l'inflation. Photo: VNA



En vue de contrôler l’inflation, il est nécessaire que le gouvernement, les ministères, les autres organes et les localités surveillent de près les évolutions des prix et l'inflation dans le monde, avertissent rapidement des risques pour les prix et l'inflation au Vietnam, afin de prendre des mesures appropriées pour assurer l'approvisionnement en marchandises et stabiliser les prix sur le marché national, a dit Nguyên Thi Huong. -VNA