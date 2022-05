Photo d'illustration: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Actuellement, 21% des entreprises indiennes qui sont en train ou envisagent de s'implanter en Asie du Sud-Est prévoient d'étendre leurs activités au Vietnam dans les deux prochaines années. En outre, 26% des entreprises chinoises au Vietnam visent à donner la priorité à la croissance sur ce marché.



Il s’agit de quelques résultats de l'enquête « HSBC Navigator : SEA in Focus », menée par HSBC auprès de plus de 1.500 entreprises des six plus grandes économies du monde (la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis) opérant ou prévoyant d'opérer en Asie du Sud-Est dans les temps à venir.



En particulier, 49% des répondants, principalement de Chine, d'Inde et des États-Unis, ont déclaré souhaiter profiter de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) pour renforcer et soutenir leurs activités commerciales avec cette région.



Selon Tim Evans, directeur général de HSBC Vietnam, le Vietnam est un bon exemple en matière de contrôle réussi de l'épidémie de COVID-19. Avec des fondamentaux solides et son statut de l'une des destinations les plus attrayantes pour les investisseurs internationaux, le Vietnam est en train de devenir un pôle manufacturier dans le monde. Une excellente position grâce aux politiques du gouvernement, notamment la signature d'accords de libre-échange.



Le directeur général de HSBC Vietnam a estimé que la tendance de plus en plus d'entreprises mondiales à venir investir au Vietnam n'est pas temporaire, mais stratégique et à long terme. En outre, le développement durable et les efforts pour atteindre la neutralité carbone créeront de grandes opportunités. Tim Evans a dit qu’il voyait un Vietnam avec le désir de continuer à maintenir sa position en tant que destination d'investissement attrayante, tout en s'efforçant de devenir une base plus verte et plus propre du monde.-VNA