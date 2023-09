Après près de 15 ans de fonctionnement, la raffinerie de Dung Quat a récemment entamé une nouvelle phase de développement avec un investissement d'un milliard de dollars, afin d'améliorer sa compétitivité et d'augmenter ses recettes budgétaires annuelles.

Entre janvier et août 2023, le Vietnam a exporté 1,2 million de tonnes de café, pour une valeur de 2,9 milliards de dollars, soit une hausse de 0,9% en volume, mais une baisse de 0,7% en valeur par rapport à avril 2023.

Techconnect et Innovation Vietnam 2023 ont été lancés vendredi 29 septembre dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord), attirant près de 1.000 représentants d’entreprises et d’experts vietnamiens et étrangers.