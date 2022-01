Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Consulat général d'Inde à Ho Chi Minh-Ville en collaboration avec des localités méridionales organisera en 2022 plusieurs événements diplomatiques, économiques, culturels et ceux diplomatiques populaires pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Inde (1972-2022).

Lors de la conférence de presse. Photo : VNA

Ces activités visent à consolider et renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, a déclaré le consul général d'Inde à Ho Chi Minh-Ville, Madam Mohan Sethi, lors d'une conférence de presse tenue mardi matin, 4 janvier.

Le Vietnam est toujours un partenaire important de l'Inde au sein de l'ASEAN, selon lui. Le consulat ambitionne d'organiser des conférences de promotion du commerce et de l'investissement, des échanges entre étudiants et médecins des deux pays dans le secteur médical et entre étudiants de la communication et de l'information, d'organiser une semaine du film et d'autres événements culturels, des programmes de promotion touristique pour attirer les touristes indiens à Nha Trang, Vung Tau et Phu Quoc.

Photo : VNA

En outre, seront prévus des séminaires sur les 50 ans des relations vietnamo-indiennes, l'octroi de bourses d'études à court terme aux médecins de Ho Chi Minh-Ville, le programme de lancement du yoga, la publication d'un livre sur l'Inde et les relations vietnamo-indiennes, etc.

Madam Mohan Sethi a promis de toujours œuvrer au renforcement de la connexion et à l'établissement de relations d'amitié entre les villes et provinces méridionales du Vietnam et d'Inde, ainsi que de promouvoir les relations commerciales, afin de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 14 milliards de dollars. -VNA