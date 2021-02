La société japonaise JFE a dépensé 8,6 millions de dollars pour acquérir 3,87% des actions de la compagnie par actions des eaux et de l'environnement de Binh Duong (BIWASE). Photo: mmbiztoday

Tokyo (VNA) – Plus de la moitié des entreprises japonaises implantées au Vietnam et en Inde prévoient d’élargir leurs activités dans ces deux pays, selon une enquête publiée dimanche 2 février par l’agence de presse japonaise Kyodo.



Cette enquête menée en ligne en décembre 2012 par Pasona Group Inc, un groupe japonais spécialisé dans le recrutement du personnel, a montré que 57% des entreprises japonaises envisageaient d’étendre leurs activités au Vietnam et 55% en Inde, contre une moyenne de 39% dans les 11 pays et territoires sondés.



Sur les 818 entreprises interrogées, 67% ont déclaré qu’elles prévoyaient de maintenir leurs entreprises et leurs activités actuelles dans les 11 pays et territoires.



20% ont déclaré qu’ils prévoyaient de renforcer les fonctions de leurs bases en tant que siège régional, en partie en raison des difficultés à effectuer des voyages d’affaires à destination et en provenance des sièges sociaux au Japon au milieu de la pandémie de Covid-19, selon l’enquête.



30% des entreprises japonaises en Thaïlande, 28% en Malaisie et 22% à Hong Kong (Chine) ont déclaré avoir réduit leurs effectifs en poste ou prévoyaient de le faire dans les trois prochains mois.



La tendance croissante du travail à distance induite par la pandémie, associée aux prix élevés de l’immobilier, a également encouragé les entreprises à réduire leurs bureaux, avec au moins 15% à Hong Kong, à Singapour et en Indonésie affirmant qu’ils l’avaient fait ou prévoyaient de le faire.



Pendant ce temps, 43% des entreprises interrogées au Vietnam ont déclaré avoir agrandi leurs bureaux ou prévoyaient de le faire.



L’enquête a été menée aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et à Taïwan (Chine), en République de Corée, en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie, à Singapour, en Indonésie et en Inde. –VNA