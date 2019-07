Photo d'illustration : VOV



Hanoï (VNA) - Selon les dernières statistiques du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, au premier semestre 2019, plus d’un million de personnes étaient inscrites en formation professionnelle, soit 48% de l’objectif annuel.



Parmi eux, on dénombre 200.000 personnes issues de zones rurales, de minorités ethniques ou handicapées.



Le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Doan Mâu Diêp a indiqué: «Dans le courant de l’année, le ministère du Travail, les Invalides et des Affaires sociales améliorera encore la qualité des formations professionnelles. Nous essayons de rapprocher les offres des demandes du marché professionnel tout en préparant les formations pour la période 2021-2030.» -VOV/VNA