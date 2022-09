Photo: Mekongasean

Hanoi (VNA) - Les États-Unis, l'Indonésie et Hong Kong (Chine) sont les principaux marchés pour les exportations de fruits vietnamiens, dont le pamplemousse.Lors d’une récente session de consultation sur l'exportation de pamplemousses vietnamiens, Nguyen Manh Quyen, chef du Bureau commercial du Vietnam à Houston, a annoncé qu'en 2021, les États-Unis ont importé pour 20 milliards d’USD de pamplemousses (code HS 080540). Cependant, la part de marché de ce fruit ne représente qu'environ 5% en 2021 (soit 1,12 milliard d’USD). Au cours des six premiers mois de cette année, les exportations de pamplemousses vers les États-Unis se sont chiffrées à 572 millions d’USD.Le conseiller commercial du Vietnam en Indonésie Pham The Cuong a déclaré que le pamplemousse est adapté aux goûts des consommateurs indonésiens qui aiment les fruits sucrés et riches en eau. Selon le Bureau commercial, les fruits confits, les jus, le shampoing au pamplemousse peuvent se faire une place sur ce marché.Les pamplemousses sont vendus sur Bukalapak - l'une des 5 plus grandes plateformes de commerce électronique en Indonésie.L'Indonésie est un marché plus facile que les États-Unis, l'UE et le Japon. Sa proximité géographique avec le Vietnam permet de réduire les coûts de transport, augmentant ainsi la compétitivité des produits. C'est aussi un pays de l'ASEAN, le Vietnam bénéficie donc de tarifs préférentiels grâce à des accords de libre-échange tels que le RCEP...Sur le marché hongkongais, selon Mme Vu Thi Thuy, chargée du Bureau commercial du Vietnam à Hong Kong, au cours des 7 premiers mois de 2022, le Vietnam a été le premier fournisseur de pamplemousse avec un chiffre d’affaires de 2,53 millions d’USD. Hong Kong est aussi considéré comme un marché très prometteur pour ce fruit.- CPV/VNA