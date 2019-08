Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Des responsables du ministère de la Santé, de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Programme national de lutte contre la tuberculose se sont réunis le 15 août à Hanoï pour discuter des mesures visant à agrandir les établissements de traitement de la tuberculose dans 15 provinces vietnamiennes qui n'ont pas encore construit d'hôpitaux spécialisés pour cette maladie.



Le professeur associé Nguyen Viet Nhung, directeur de l'Hôpital central des maladies pulmonaires et chef du comité de pilotage du Programme national de lutte contre la tuberculose, a suggéré à trois localités qui est en train de construire des hôpitaux spécialisés dans le traitement de la tuberculose, d’achever les travaux et de mettre en service les hôpitaux dans les meilleurs délais.

Les autres provinces devraient mettre en place des centres antituberculeux et pulmonaires dotés de lits de patients, de centres ou de départements antituberculeux dans les hôpitaux généraux ou dans les centres provinciaux de contrôle des maladies, a-t-il déclaré.



La conférence s'est déroulée dans le contexte où le Vietnam se classe au 16e rang parmi les 30 premiers pays en termes de nombre des patients tuberculeux et au 15e rang pour le nombre des patients tuberculeux pharmacorésistants.



À l’échelle mondiale, la tuberculose est la deuxième cause de décès parmi les maladies infectieuses, faisant environ 1,6 million de victimes chaque année.



Chaque jour, près de 4.500 personnes perdent la vie à cause de la tuberculose et près de 30.000 personnes contractent cette maladie évitable et guérissable, selon l’OMS.



Au Vietnam, le nombre de patients tuberculeux a diminué de 31% entre 2007-2017.

Ce chiffre a chuté plus rapidement ces dernières années, notamment après le lancement de la stratégie de prévention et de lutte contre la tuberculose pour 2020 et sa vision pour 2030.



La résolution du 6e Plénum du Comité central du Parti a fixé également l'objectif de mettre fin essentiellement à la tuberculose au Vietnam d'ici 2030. -VNA