Des membres de la délégation de l’Eglise bouddhique du Vietnam et des habitants du district de Muong Te, province de Lai Chau. Photo: sggp



Hanoï (VNA) – Jeudi 12 juillet, une délégation de l’Église bouddhique du Vietnam a rendu visite et offert des cadeaux, d’une valeur totale de plus de quatre milliards de dôngs, à des sinistrés des provinces montagneuses septentrionales touchées par les crues et les glissements de terrain vers la fin du mois de juin dernier.

Dans la province de Lai Chau, la délégation de l’Eglise bouddhique du Vietnam a remis un milliard de dôngs destiné à la construction de 20 maisons et 300 cadeaux, d’une valeur unitaire d’un million de dôngs.

Le même jour, la délégation s’est rendue dans les provinces de Dien Bien, Lao Cai et de Ha Giang pour remettre plus de deux milliards de dongs à des habitants locaux afin de les aider à réparer leurs maisons et retrouver une vie normale.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues du 23 au 26 juin dans des régions montagneuses du Nord ont causé de lourdes pertes: 23 morts (cinq à Hà Giang, 16 à Lai Châu, un à Quang Ninh et un à Lao Cai) et 10 personnes portées disparues. Les dégâts matériels sont estimés à près de 500 milliards de dôngs (plus de 20,8 millions de dollars).-VNA