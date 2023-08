Hanoï, 13 août (VNA) - Plus de 9,7 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes dans les États malaisiens de Kelantan, Terengganu, Kedah, Penang, Selangor et Negeri Sembilan le 12 août lors des élections nationales.

Photo d'illustration : AFP

Ils ont voté pour les 245 membres de l'Assemblée législative de chaque État.Au cours de la campagne électorale de deux semaines, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim s'est engagé à augmenter l'aide financière aux riziculteurs, à fournir une aide au développement économique et à créer des opportunités d'emploi.Dans les six États qui ont tenu des élections, la coalition au pouvoir d'Anwar Ibrahim a obtenu la majorité dans trois États. Les États restants étaient sous le contrôle de l'Organisation nationale malaise unie (UMNO) dirigée par l'ancien Premier ministre Muhyiddin Yassin.Selon les analystes, les résultats des élections séparées dans les six États ne devraient pas avoir d'impact direct sur la majorité globale du gouvernement dirigé par le Premier ministre Anwar Ibrahim.- VNA