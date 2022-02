Hanoi (VNA) – Plus de 8.600 unités de sang, soit 1.600 de plus que les prévisions, ont été collectées lors de la Fête du Printemps rouge 2022 qui a eu lieu du 12 au 20 février à Hanoï.

Photo d'illustration : VNA

Cette collecte visait à combler la pénurie de sang.

La Fête du "Printemps rouge" est l'un des plus grands événements annuels de don de sang de l'année.

Elle a été lancée conjointement par l'Association des jeunes de Hanoi pour le don de sang et l'Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine en 2008, et mené à l'échelle nationale en 2010.

Elle a contribué à répondre à la pénurie de sang après le Nouvel an lunaire et à créer et à maintenir l'habitude de donner de sang au début du printemps.

Au cours des 15 dernières années, environ 100.000 unités de sang ont été collectées.- VNA