Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des dix premiers mois de cette année, les exportations de riz du Vietnam se sont estimées à 6,07 millions de tonnes pour 2,94 milliards de dollars, en hausse de 17,2% en volume et de 7,4% en valeur en rythme annuel, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Les prix à l'exportation se sont établis en moyenne à 484 dollars la tonne dans le même laps de temps, en baisse de 8,3% par rapport à la même période de l'an dernier.

Les Philippines étaient le plus gros importateur entre janvier et septembre, représentant 43,9% des exportations nationales du riz. Ils ont importé 2,47 millions de tonnes de riz vietnamien d'une valeur de 1,14 milliard de dollars, respectivement en hausse de 35,3% en volume et 22,2% en valeur en glissement annuel.

Rien qu'en octobre, le Vietnam a exporté 700.000 tonnes de riz pour 334 millions de dollars. -VNA