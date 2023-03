Un golfeur. Photo : VNA



Tokyo (VNA) - Plus de 50 golfeurs vietnamiens et certains invités japonais ont assisté au Championnat Sakura 2023 organisé le 31 mars dans la préfecture de Shizuoka, au centre du Japon.

Il s'agit du plus grand groupe de golfeurs vietnamiens au Japon depuis que le pays a ouvert ses portes aux touristes étrangers en octobre 2022.

Photo : VNA



Hoang Dinh Giang, président de la société par actions du commerce et du services Yo Group, organisateur de cet événement, a précisé que 2023 était l'année de célébration des 50 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon. «A cette occasion, nous souhaitons organiser le Championnat Sakura dans le but de promouvoir davantage le type de tourisme combiné à la compétition sportive entre les deux pays. », a-t-il dit.

Le comité d'organisation du Championnat Sakura 2023 a décerné le grand Prix “Best Gross” et des prix individuels pour messieurs et dames ainsi que d'autres prix supplémentaires. - VNA