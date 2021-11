Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Afin de résoudre les embouteillages, de limiter les accidents de la route, d’améliorer la capacité d'exploitation de l'autoroute Hanoï - Bac Giang - Lang Son, de contribuer au développement socio-économique et à la garantie de la sécurité et de la défense nationale, de favoriser l’accès à la province de Bac Giang pour attirer des investissements et accélérer le développement des zones industrielles implantées dans cette localité, le Conseil populaire de la province de Bac Giang vient de publier une résolution concernant la politique d'investissement dans le projet de construction du pont Nhu Nguyet.



Selon cette résolution, la province de Bac Giang investira dans la construction d’un nouveau pont Nhu Nguyet sur la rivière Cau. Le nouveau pont sera situé à côté du pont actuel en aval. Le nouveau pont et les voies d’accès sur les deux rives feront environ 1.240m de longueur. Le point de départ sera le Km131+580 de la Nationale 1, dans la commune de Quang Chau, district de Viet Yen, province de Bac Giang. Le point final sera le Km132+820 de la Nationale 1 dans le quartier de Dap Cau, ville de Bac Ninh, province de Bac Ninh. La superficie utilisée est estimée à environ 0,96 hectares, dont 0,78 hectares dans la province de Bac Giang et 0,18 hectares dans la province de Bac Ninh.



Le nouveau pont Nhu Nguyen fera environ 445m de longueur et 16m de largeur. Les voies d’accès sur les deux rives feront une longueur totale d’environ 800m. Le nouveau pont Nhu Nguyen comprendra quatre voies, au lieu de deux. L’investissement total du projet s’élève à plus de 456 milliards de dongs, soit l’équivalent de plus de 19 millions de dollars. Il sera prélevé sur le budget de la province de Bac Giang.



Le projet sera mis en œuvre en deux ans, de 2022 à 2024. Le maître d’ouvrage est le Conseil de gestion des projets d'investissement dans la construction de travaux de circulation et d’agriculture de la province de Bac Giang. Les préparatifs ont lieu entre 2021 et 2022 et la mise en oeuvre du projet se déroulera de 2022 à 2024.



Auparavant, le 18 octobre 2021, le Premier ministre avait publié le document n° 1390/TTg-CN acceptant de charger la province de Bac Giang d’investir dans la construction et l'agrandissement du pont Nhu Nguyet avec le budget local. Le pont Nhu Nguyet est un pont routier enjambant la rivière Cau, situé sur l'autoroute Hanoi - Bac Giang - Lang Son reliant la province de Bac Ninh à la province de Bac Giang.



Le pont Nhu Nguyet est un pont routier enjambant la rivière Cau, situé sur l'autoroute Hanoï - Bac Giang - Lang Son. Il relie la province de Bac Ninh à la province de Bac Giang. Cependant, sur cette autoroute, il y a deux positions que sont le pont Xuong Giang et le pont Nhu Nguyet (province de Bac Giang), ont une taille modeste.



A l’heure actuelle, la densité du trafic sur la route Hanoï - Bac Giang est de plus en plus élevée. Les ponts Xuong Giang et Nhu Nguyet connaissent fréquemment des embouteillages, ce qui affecte directement la sécurité routière, en particulier le climat de l’investissement de la province septentrionale de Bac Giang.

La province de Bac Giang est située dans la région nord-est du Vietnam. D’une superficie de 3.895 km², elle a une population de plus de 1,8 million d'habitants. La province compte neuf unités administratives au niveau du district et une ville. La ville de Bac Giang est le centre administratif de la province, à 50 km de la capitale Hanoï. Avec de nombreux potentiels, avantages et une orientation de développement appropriée, Bac Giang s'efforce de développer de manière globale et solide d'ici 2025 les secteurs économiques industriels, agricoles et de services, faisant de Bac Giang une province à taille économique (GRDP) dans le top 15 du pays.-VNA