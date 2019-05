Des visiteurs au Vietnam Medi-Pharm 2019. Photo: CPV

Hanoï (VNA) - La 26e édition du Salon international de la médecine et de la pharmacie du Vietnam (Vietnam Medi-Pharm 2019) a lieu du 8 au 11 mai à Hanoï.



Cet événement réunit 550 stands de 450 entreprises venues d'une trentaine de pays et territoires comme l’Inde, le Pologne, la Belgique, l’Allemagne, la République tchèque, la République de Corée, la Russie, la Malaisie, Singapour, les Etats-Unis, le Japon, la Thaïlande, la Chine et le Vietnam…



Il s’agit d’une occasion pour les entreprises participantes de présenter leurs produits pharmaceutiques et chimiques, équipements médicaux et services de soins médicaux de qualité…, aussi que de trouver des partenaires prometteurs.



Nguyên Trong Quy, directeur de la compagnie par actions d'import-export de produits médicaux du Vietnam (VIMEDIMEX Vietnam), a partagé : «En réunissant 450 entreprises d'une trentaine pays et territoires des quatre coins du monde, cette 26e édition témoigne de la confiance des entreprises en activité dans ce secteur quant au fort développement du marché pharmaceutique du Vietnam».



Participant à ce salon pour la 4e fois, Nguyên Dinh Tiêp, directeur de la société par actions d’investissement et de commerce des équipements médicaux Dai Nam, a confié : «Vietnam Medi-Pharm a bien joué son rôle dans la promotion de la coopération commerciale dans ce secteur entre entreprises vietnamiennes et étrangères. Une bonne opportunité pour les entreprises souhaitant se rencontrer, échanger et coopérer !» - CPV/VNA