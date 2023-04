Hanoi (VNA) - Selon les résultats du mois de février, le constructeur automobile VinFast, une filiale du conglomérat vietnamien Vingroup, a livré 416 véhicules électriques à ses clients au Vietnam en février.

VinFast a livré, au mois de février, 266 voitures VF 8 aux clients domestiques. Photo: VF/CVN



Plus précisément, VinFast a livré 266 voitures VF 8 et 150 voitures VFe34 à ses clients domestiques. Ce résultat assume le plan fixé par le constructeur automobile vietnamien. Ces chiffres ont permis de porter à 774, le nombre de voitures électriques VF 8 et VF e34 remises, au cours des deux premiers mois de cette année.

Outre le marché vietnamien, VinFast a également officiellement livré ses premiers véhicules VF 8 sur le marché américain, recevant de nombreux commentaires positifs de la part de clients étrangers.

La VF 8 est équipée d'un système avancé d'aide à la conduite (ADAS) comprenant des fonctionnalités telles que l'assistance de conduite sur les autoroutes, l'aide en cas de bouchons, la surveillance adaptative de la vitesse, et la reconnaissance des panneaux de signalisation.

La VF e34 est un véhicule du segment C-SUV qui est équipé d'un assistant virtuel qui peut communiquer en vietnamien. Il permet aux utilisateurs de poser des questions, de rechercher des informations, et de contrôler certaines fonctionnalités de la voiture via la voix. La VF e34 offre également la possibilité de gérer le véhicule à distance, de faire des achats en ligne, de commander de la nourriture et de regarder des films en ligne.

Selon le plan, VinFast se prépare également à livrer ses modèles VF 9 et VF 5 Plus aux clients du Vietnam et continuera à exporter son prochain lot de voitures vers le marché international.

Les modèles de voitures électriques de VinFast sont régulièrement mis à jour avec des logiciels pour optimiser le fonctionnement de véhicules, rendant la voiture plus intelligente et offrant une meilleure expérience aux clients.

Service non-stop

Pour sa part, VinFast a annoncé le déploiement du "Réseau de service non-stop" depuis le 15 mars pour mieux répondre aux demandes et améliorer l’expérience de sa clientèle. En conséquence, tous les ateliers de service appartenant à VinFast au Vietnam fonctionneront en continu de 8h à 21h tous les jours, y compris le dimanche.

En plus du "Réseau de service non-stop", VinFast fournit également un "service mobile 24/7" unique au Vietnam, à savoir la réparation mobile, la recharge mobile et le sauvetage 24/7.

En outre, VinFast a officiellement mis en place le "Non-stop Global Repair and Consulting Center" à l’échelle mondiale. Le centre dispose d’experts qualifiés en activité 24 heures sur 24 pour fournir des consultations et un support technique rapide aux ateliers sur les marchés internationaux où les voitures VinFast sont présentes. -CVN/VNA