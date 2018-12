De janvier à novembre, près de 254.000 véhicules ont été commercialisés sur le marché vietnamien. Photo: otoxemay.vn

Hanoï (VNA) – Selon un récent rapport de l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA), les membres de cette association ont vendu en novembre plus de 30.500 voitures en tous genres, soit une hausse de 23% par rapport à la même période de l’an dernier.



Parmi ces voitures, plus de 19.000 ont été assemblées à l’intérieur du pays et 11.500 ont été importées.



Depuis le début de l’année, novembre est le mois où le nombre de véhicules vendus sur le marché domestique a été le plus élevé, a indiqué ce rapport.



De janvier à novembre, près de 254.000 véhicules ont été commercialisés sur le marché vietnamien, 4% en glissement annuel. Pendant cette période, les ventes des véhicules assemblés à l’intérieur du pays ont augmenté de 11% par rapport à la même période de l’an dernier, alors que celles de véhicules importés ont connu une chute de 14%.



Au cours des derniers mois de l’année lunaire, la forte hausse des besoins d’achat de véhicules – notamment voitures – devrait contribuer à animer le marché automobile. Plus de 273.000 véhicules vendus sur l’ensemble de cette année sont attendus.-CPV/VNA