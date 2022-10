Photo d'illustration: nguoiduatin

Hanoi (VNA) - Au cours des neuf premiers mois de 2022, environ 1,35 million de tonnes de café vietnamien ont été exportées, atteignant 3,07 milliards d’USD, en hausse de 13,7% en volume et de 37,6% en valeur.Le Département d’import-export (ministère de l'Industrie et du Commerce) a cité des données du Département général des douanes, selon lesquelles les exportations nationales de café en septembre ont atteint 100.000 tonnes, d'une valeur de 240 millions d’USD, soit une baisse de 3% en volume mais une hausse de 11,3% en valeur en un an.Au cours des neuf premiers mois de 2022, environ 1,35 million de tonnes de café ont été exportées, atteignant 3,07 milliards d’USD, 13,7% en volume et 37,6% en valeur.En termes de structure des exportations, les cafés robusta, arabica et transformé ont augmenté, mais le café excelsa a diminué. Actuellement, les exportations de café robusta augmentent sur des marchés tels que l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les États-Unis, l'Espagne, la Russie et le Royaume-Uni. En revanche, une baisse a été enregistrée sur certains marchés asiatiques tels que le Japon, la Corée du Sud, la Chine, la Thaïlande et la Malaisie.Selon l'Association vietnamienne du café et du cacao, si le prix à l'export du café reste élevé, on s'attend à ce qu'en 2022, la filière puisse encore établir un chiffre d'affaires record de 4 milliards d’USD, et ce malgré la réduction de l'offre.- PCV/VNA