Photo d'illustration: mekongasean

Hanoi (VNA) - En août 2022, les exportations de crevettes du Vietnam ont atteint 398 millions d’USD, portant à plus de 3 milliards d’USD, en hausse de 24% en un an, le total au cours des huit premiers mois de l'année.Selon l’Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP), en août 2022, les exportations de crevettes du Vietnam ont atteint 398 millions d’USD, portant à plus de 3 milliards d’USD, en hausse de 24% en un an, le total au cours des huit premiers mois de l'année.Les crevettes à pattes blanches représentent la plus grande proportion, 75%, suivies des crevettes tigrées noires, 14%, et le reste des crevettes marines.L'exportation de crevettes marines a connu la plus forte croissance, de 78%. En revanche, les crevettes à pattes blanches et tigrées noires ont baissé de 21 % et 11% respectivement.Les produits transformés à base de crevettes ont également enregistré un taux de croissance plus élevé que les produits frais/surgelés.En 8 mois, les États-Unis sont actuellement le premier débouché, représentant 20% du total, soit 618 millions d’USD. Viennent ensuite le Japon (463 millions d’USD et la Chine - Hong Kong (413 millions)…Selon la VASEP, les exportations de crevettes vers le marché américain ont commencé à ralentir à partir de mai et à baisser de juin à août. En août 2022, elles ont diminué de 27% en un an, atteignant 68 millions d’USD, faisant baisser de 9% le total en 8 mois.L'inflation, les taux de change fluctuants et les coûts de vente élevés ont rendu difficile l'exportation de crevettes vietnamiennes vers les États-Unis, alors que les rivaux, l'Équateur et l'Inde, ont des avantages en termes de prix et de taux de fret bas en raison de leur proximité géographique.Sur le marché japonais, le taux de croissance a atteint 3 chiffres en août, soit 120%. Les exportations de crevettes vers le Japon en 8 mois ont atteint 463 millions d’USD, 21%. Cette situation optimiste est due à des taux de fret inférieurs à ceux des États-Unis et de l'UE. D'autre part, les marchés rivaux sont "faibles" lorsque le Japon privilégie les produits de crevettes transformés en provenance du Vietnam.- CPV/VNA