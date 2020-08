Hanoi (VNA) - Plus de 230 citoyens vietnamiens en Thaïlande ont été rapatriés avec succès le 2 août, grâce à la coopération entre les organes compétents des deux pays, l'ambassade du Vietnam à Bangkok et la compagnie aérienne VietJet Air.

Photo : VNA

Les passagers comprenaient des travailleurs dont leur contrat a expiré, des femmes enceintes, des personnes malades, des étudiants ayant terminé leur étude, et d’autres personnes en situation difficile.

Après leur arrivée à l'aéroport international de Nôi Bai, tous les membres d'équipage et les passagers ont suivi un examen médical et ont été mis en quarantaine.

Les autorités vietnamiennes et les missions à l'étranger prévoient d'organiser plus de vols pour ramener plus de citoyens vietnamiens chez eux, en fonction de leurs besoins et de la capacité de quarantaine à domicile.- VNA