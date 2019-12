Thua Thiên - Huê, 4 décembre (VNA) - Le comité d'organisation du Festival de Huê 2020 a signé le 3 décembre un contrat de financement d'une valeur de 8 milliards de dongs (345.439 dollars) avec Carlsberg Vietnam Co., Ltd - le sponsor platine du festival.

Selon le comité, des organisations et des entreprises se sont inscrites pour financer le Festival avec un montant total de 21 milliards de dongs (plus de 907.401 dollars) à ce jour.

Sous le thème "Patrimoine culturel dans l'intégration et le développement - Toujours une nouvelle teinte", le Festival biennal aura lieu du 1er au 6 avril.

Il devrait présenter la diversification de l’art traditionnel et contemporain ainsi que des performances culturelles.

L'événement devrait attirer la participation de 20 pays sur les cinq continents et présenter diverses représentations d'art et de culture traditionnels et contemporains.

Ce sera aussi un festival vert qui dira non aux produits en plastique jetables, selon les responsables de la province.

Le Festival de Huê 2018 a attiré près de 1.400 artistes ici et à l'étranger. Des milliers d'artistes amateurs ont également participé à l'événement, qui a accueilli plus de 1,2 million de visiteurs.

Le Festival de Huê est une célébration biennale qui se tient depuis 2000 et est l’un des plus grands événements culturels du pays.-VNA