Photo : internet

Can Tho (VNA) – Plus de 2.000 sportifs ont participé le 1er décembre au Can Tho Heritage Marathon 2019, organisé par le Comité populaire de cette ville du Delta du Mékong et le Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Parmi ces sportifs, près de 1.000 sont des étranges venus de 14 pays et territoires. Les coureurs se sont mesurés dans trois épreuves : 21km, 10km et 5km (pour les moins de 15 ans).

Les participants ont parcouru des patrimoines renommés de Can Tho comme le quai de Ninh Kieu, le marché flottant Cai Rang, l’ancienne maison Binh Thuy…

Résultats : les 1er prix du 21km et du 10km sont revenus aux Vietnamiens Nguyen Thanh Hoang et Le Huu Loc. Chez les femmes, les Vietnamiennes Nong Thi Huong et Nguyen Thi Thuy Duong ont obtenu les premiers prix du 21km et du 10km, respectivement.

Selon le directeur du Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, Tran Viet Phuong, le Can Tho Heritage Marathon est un tournoi international d’envergure dans le delta du Mékong. En y participant, les coureurs peuvent avoir de belles expériences à Can Tho.

A partir de 2019, ce tournoi annuel sera organisé au premier dimanche de décembre.-VNA