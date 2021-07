Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Plus de 2.000 dispositifs et fournitures médicaux ont été transportés à Hô Chi Minh-Ville, le plus grand point chaud de l’épidémie de Covid-19 du pays, et d’autres localités du Sud.

Les équipements médicaux acheminés renforcent les moyens de lutte contre le Covid-19 à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Les dispositifs et fournitures médicaux comprennent des ventilateurs, des machines de dialyse, des générateurs d’oxygène et plus de 12 millions de masques de toutes sortes.



Sous la direction du Premier ministre, le stockage sur le terrain a été établi à l’hôpital Cho Rây de Hô Chi Minh-Ville le 17 juillet, qui devrait conserver environ 2.000 ventilateurs de différents types.



L’installation a à ce jour stocké 125.000 masques N95, 14.500 ensembles d’équipements de protection et 12 millions de masques médicaux.



Cette semaine, le ministère de la Santé acheminera 560 systèmes d’oxygène à haut débit sponsorisés par des entreprises vers le lieu, qui a déjà stocké 60 systèmes.



Dans le même temps, pour traiter les cas graves, le ministère a travaillé avec les autorités munucipales et a décidé de mettre en place un hôpital de soins intensifs du Covid-19 de 1.000 lits, situé à l’hôpital d’oncologie de la ville.



Jusqu’à présent, la ville a enregistré 48.863 cas d’infection au nouveau coronavirus. La ville pilote une quarantaine à domicile pour les F1. Les F0 sans symptômes sont mis en quarantaine à domicile.



La mégapole du Sud a entamé jeudi la 5e phase de sa campagne de vaccination à grande échelle contre le Covid-19 avec 615 sites d'injection à travers la ville. La campagne devrait se dérouler dans deux semaines avec plus de 930.000 doses de vaccin. – VNA