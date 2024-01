Tourisme Afflux quadruplé de touristes étrangers à Khanh Hoa pendant les vacances Pendant les trois jours de vacances du Nouvel An, plus de 465.000 touristes ont afflué vers Khanh Hoa, dont plus de 35.500 étrangers, représentant une multiplication par plus de 4 par rapport aux jours ordinaires, a annoncé le service provincial du tourisme lundi.

Économie Hanoï - Ho Chi Minh-Ville est la 4e liaison aérienne intérieure la plus fréquentée au monde La liaison aérienne Hanoï - Ho Chi Minh-Ville a enregistré plus de 10,8 millions de places vendues entre octobre 2022 et septembre 2023, ce qui en fait la quatrième liaison aérienne intérieure la plus fréquentée au monde en 2023, selon les statistiques de l'OAG, le principal fournisseur mondial de données aéronautiques.

Tourisme Les Sud-coréens et Chinois ont représenté 42% des arrivées internationales au Vietnam en 2023 Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la République de Corée a été le plus grand marché de touristes étrangers du Vietnam en 2023, avec près de 3,6 millions de visiteurs (représentant 28 % du nombre total des arrivées internationales), suivie par la Chine, Taïwan (Chine), les États-Unis et le Japon.