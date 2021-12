Photo: AFP/VNA



Hanoï (VNA) - Malgré le COVID-19, les Vietnamiens d'outre-mer transfèrent toujours plus d'argent au pays, avec 18,1 milliards de dollars en 2021.

Lors d'un rapport publié récemment, la Banque mondiale (BM) et le Partenariat mondial du savoir sur la migration et le développement (KNOMAD) prévoient que le Vietnam sera le 8e plus grand destinataire d'envois de fonds au monde et le 3e dans la région Asie-Pacifique cette année.

En 2020, les Vietnamiens de l'étranger ont envoyé 17,2 milliards de dollars chez eux.

Les envois de fonds vers les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire devraient augmenter de 7,3 % pour atteindre 589 milliards de dollars en 2021. Ce retour à la croissance est plus fort que les estimations précédentes. Les envois de fonds n'ont diminué que de 1,7% en 2020 malgré la grave récession mondiale causée par COVID-19. -VNA