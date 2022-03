Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Au 1er mars, 1.656 entreprises vietnamiennes ont reçu des codes accordés par la Chine pour exporter leurs produits agricoles et des produits alimentaires vers ce marché, selon l'Autorité des notifications sanitaires et phytosanitaires et point d'informations sanitaires et phytosanitaires du Vietnam (SPS Vietnam) relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Sur l'ensemble de ces entreprises, 779 sont des exportateurs de produits aquatiques, 187 sont recommandés à la partie chinoise par le Département de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et 11 sont des producteurs de lait.

Selon le SPS Vietnam, la plus grande difficulté actuelle est la lenteur du processus d'approbation de l'Administration générale des douanes de Chine (GACC) et il n'y a pas aucune réglementation sur la durée d'approbation de la délivrance des codes pour les entreprises.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a proposé que le Premier ministre l'autorise à discuter avec la partie chinoise des mesures à prendre pour faire face aux problèmes techniques d'enregistrement sur le portail de la GACC.

Le ministère a également demandé au ministère des Affaires étrangères et à l'ambassade du Vietnam en Chine de travailler avec la partie chinoise pour lever les obstacles lors de la mise en œuvre des ordonnances 248 et 249 (nouvelle réglementation sur la surveillance des zones de culture et la traçabilité des produits agricoles lorsqu'ils sont exportés vers le marché chinois).

La Chine stipule 18 groupes de marchandises que les entreprises doivent enregistrer lorsqu'elles exportent vers le marché chinois en vertu de l'Ordonnance 248. Pour les produits en dehors de ces groupes, les exportateurs doivent s'enregistrer via le portail du commerce extérieur de la GACC.-VNA